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Camí Francès Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la

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Alberg Lavacolla

Disponible sense connexió
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Albergue labacolla

Lavacolla, 35
Lavacolla (Concello de Santiago)

981 89 72 74, 653 63 03 00

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ana Isabel Blanco

Observacions: Situat al costat de la parada de l'autobús de l'aeroport (Centre de Lavacolla) que va al centre de Santiago de Compostel·la i a l'aeroport amb una freqüència de 30 minuts. 1000 m2 de zona enjardinada i 300 m2 de terrassa. Servei de vending a partir de les 9 del matí: cafè i refrescs. Aparcament per a cotxes de suport.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la Etapa 31

Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la

km 20,0
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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