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Alberg Lavacolla
Lavacolla, 35
Lavacolla (Concello de Santiago)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ana Isabel Blanco
Observacions: Situat al costat de la parada de l'autobús de l'aeroport (Centre de Lavacolla) que va al centre de Santiago de Compostel·la i a l'aeroport amb una freqüència de 30 minuts. 1000 m2 de zona enjardinada i 300 m2 de terrassa. Servei de vending a partir de les 9 del matí: cafè i refrescs. Aparcament per a cotxes de suport.
Camí Francès
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la
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