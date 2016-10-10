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Lavacolla aterpetxea
Lavaza, 35
Lavacolla (Santiagoko konzeloa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ana Isabel Blanco
Oharrak: Aireportuko autobus-geltokiaren ondoan dago (Lavakola zentroa), Konpostelako Santiago Zentrora eta aireportura, 30 minutuz. 1.000 m2 lorategi-gune eta 300 m2 terraza. Vending-zerbitzua goizeko 9etatik aurrera: kafea eta freskagarriak. Laguntza-kotxeentzako aparkalekua.
Bide frantsesa
Pedrouzotik Santiagorako etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak