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Bide Frantsesa Pedrouzotik Santiagorako etapa

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Lavacolla aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue labacolla

Lavaza, 35
Lavacolla (Santiagoko konzeloa)

981 89 72 74, 653 63 03 00

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ana Isabel Blanco

Oharrak: Aireportuko autobus-geltokiaren ondoan dago (Lavakola zentroa), Konpostelako Santiago Zentrora eta aireportura, 30 minutuz. 1.000 m2 lorategi-gune eta 300 m2 terraza. Vending-zerbitzua goizeko 9etatik aurrera: kafea eta freskagarriak. Laguntza-kotxeentzako aparkalekua.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Pedrouzotik Santiagorako etapa Etapa 31

Pedrouzotik Santiagorako etapa

km 20,0
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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