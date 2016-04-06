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Camiño Baztanés Etapa de Urdax a Elizondo

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Albergue Kortarixar

Dispoñible sen conexión
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Albergue kortarixar

C/ Santiago, 81
Elizondo (Navarra)

626 532 452, 635 721 326

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Rafael Arrechea e Margarita Echeverría

Observacións: Serven menús de mediodía e ceas.

Camiño Baztanés

Camiño Baztanés

Etapas 6
km 109,4
Etapa de Urdax a Elizondo Etapa 3

Etapa de Urdax a Elizondo

km 18,8
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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