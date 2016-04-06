Camiño Baztanés Etapa de Urdax a Elizondo
C/ Santiago, 81
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Albergue Kortarixar
Dispoñible sen conexión
450
C/ Santiago, 81
Elizondo (Navarra)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Rafael Arrechea e Margarita Echeverría
Observacións: Serven menús de mediodía e ceas.
Camiño Baztanés
Etapas 6
km 109,4
Etapa 3
Etapa de Urdax a Elizondo
km 18,8
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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