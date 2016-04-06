Camino Baztanés Etapa de Urdax a Elizondo
C/ Santiago, 81
Albergue Kortarixar
Disponible sin conexión
7318
C/ Santiago, 81
Elizondo (Navarra)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Rafael Arrechea y Margarita Echeverría
Observaciones: Sirven menús de mediodía y cenas.
Camino Baztanés
Etapas 6
km 109,4
Etapa 3
Etapa de Urdax a Elizondo
km 18,8
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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