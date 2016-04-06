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Camino Baztanés Etapa de Urdax a Elizondo

Albergue Kortarixar

Disponible sin conexión
73
18
Albergue kortarixar

C/ Santiago, 81
Elizondo (Navarra)

626 532 452, 635 721 326

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Rafael Arrechea y Margarita Echeverría

Observaciones: Sirven menús de mediodía y cenas.

Camino Baztanés

Camino Baztanés

Etapas 6
km 109,4
Etapa de Urdax a Elizondo Etapa 3

Etapa de Urdax a Elizondo

km 18,8
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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