Camí Baztanés Etapa d'Urdax a Elizondo
C/ Santiago, 81
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Alberg Kortarixar
Disponible sense connexió
490
C/ Santiago, 81
Elizondo (Navarra)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Rafael Arrechea i Margarita Echeverría
Observacions: Serveixen menús de migdia i sopars.
Camí Baztanés
Etapes 6
km 109,4
Etapa 3
Etapa d'Urdax a Elizondo
km 18,8
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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