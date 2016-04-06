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Camí Baztanés Etapa d'Urdax a Elizondo

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Alberg Kortarixar

Disponible sense connexió
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Albergue kortarixar

C/ Santiago, 81
Elizondo (Navarra)

626 532 452, 635 721 326

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Rafael Arrechea i Margarita Echeverría

Observacions: Serveixen menús de migdia i sopars.

Camí Baztanés

Camí Baztanés

Etapes 6
km 109,4
Etapa d'Urdax a Elizondo Etapa 3

Etapa d'Urdax a Elizondo

km 18,8
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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