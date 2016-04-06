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Baztango Bidea Urdaz-Elizondoko etapa

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Kortarixar aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
45
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Albergue kortarixar

Santiago kalea, 81
Elizondo (Nafarroa)

626532452, 635721326

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Rafael Arrechea eta Margarita Echeverria

Oharrak: Eguerdiko menuak eta afariak dira.

Baztango bidea

Baztango bidea

Etapak 6
km 108,3
Urdaz-Elizondoko etapa Etapa 3

Urdaz-Elizondoko etapa

km 18,0
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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