Baztango Bidea Urdaz-Elizondoko etapa
Santiago kalea, 81
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Kortarixar aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
450
Santiago kalea, 81
Elizondo (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Rafael Arrechea eta Margarita Echeverria
Oharrak: Eguerdiko menuak eta afariak dira.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak