Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Jakue
Rúa Irunbidea, 34
Ponte A Raíña (Navarra)
Propiedade do albergue: Particular
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: ABERTO Prezos en litera:</br>Marzo, Abril, Xullo, Agosto e Outubro:</br>Sala de 30 camas custa 11 euros. En sala de 3 camas, sala de 4 camas e sala de 6 camas custa 12 euros.</br>Maio, Xuño e Setembro:</br>En sala de 30 camas custa 12 euros. En sala de 3 camas, sala de 4 camas e sala 6 de camas custa 13 euros.</br>As habitacións dobres con baño custan 40 euros. Constan dunha cama de matrimonio, algunhas con sofá cama individual e outras con sofá cama de matrimonio.</br>
Camiño Francés
Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo