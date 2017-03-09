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Camiño Francés Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares

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Albergue Jakue

Dispoñible sen conexión
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06 albergue jakue

Rúa Irunbidea, 34
Ponte A Raíña (Navarra)

948 341017

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Particular

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións: ABERTO Prezos en litera:</br>Marzo, Abril, Xullo, Agosto e Outubro:</br>Sala de 30 camas custa 11 euros. En sala de 3 camas, sala de 4 camas e sala de 6 camas custa 12 euros.</br>Maio, Xuño e Setembro:</br>En sala de 30 camas custa 12 euros. En sala de 3 camas, sala de 4 camas e sala 6 de camas custa 13 euros.</br>As habitacións dobres con baño custan 40 euros. Constan dunha cama de matrimonio, algunhas con sofá cama individual e outras con sofá cama de matrimonio.</br>

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares Etapa 4

Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares

km 24,0
Tempo 05H 45’
Dificultade media
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