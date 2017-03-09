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Alberg Jakue
Carrer Irunbidea, 34
Puente La Reina (Navarra)
Propietat de l'alberg: Particular
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions: OBERT Preus en llitera:</br>Març, Abril, Juliol, Agost i Octubre:</br>Sala de 30 llits costa 11 euros. En sala de 3 llits, sala de 4 llits i sala de 6 llits costa 12 euros.</br>Maig, Juny i Setembre:</br>En sala de 30 llits costa 12 euros. En sala de 3 llits, sala de 4 llits i sala 6 de llits costa 13 euros.</br>Les habitacions dobles amb bany costen 40 euros. Consten d'un llit de matrimoni, algunes amb sofà llit individual i unes altres amb sofà llit de matrimoni.</br>
Camí Francès
Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares
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