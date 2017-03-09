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Camí Francès Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

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Alberg Jakue

Disponible sense connexió
199
1
06 albergue jakue

Carrer Irunbidea, 34
Puente La Reina (Navarra)

948 341017

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Particular

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions: OBERT Preus en llitera:</br>Març, Abril, Juliol, Agost i Octubre:</br>Sala de 30 llits costa 11 euros. En sala de 3 llits, sala de 4 llits i sala de 6 llits costa 12 euros.</br>Maig, Juny i Setembre:</br>En sala de 30 llits costa 12 euros. En sala de 3 llits, sala de 4 llits i sala 6 de llits costa 13 euros.</br>Les habitacions dobles amb bany costen 40 euros. Consten d'un llit de matrimoni, algunes amb sofà llit individual i unes altres amb sofà llit de matrimoni.</br>

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares Etapa 4

Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

km 24,0
Temps 05H 45’
Dificultat mitjana
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