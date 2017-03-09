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Bide Frantsesa Iruñetik Garesera

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Jakue aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
199
0
06 albergue jakue

Irunbidea kalea, 34
Gares (Nafarroa)

948 341017

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Partikularra

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: IREKIA Prezioak literan:</br> Martxoa, apirila, uztaila, abuztua eta urria:</br> 30 oheko gela, 11 euro. 3 oheko gelan, 4 oheko gelan eta 6 oheko gelan, 12 euro.</br> Maiatza, ekaina eta iraila:</br> 30 oheko gelan, 12 euro. 3 oheko gelan, 4 oheko gelan eta 6 oheko gelan, 13 euro.Bainugela </br> duten logela bikoitzek 40 euro balio dute. Ezkontza-ohe bat dute, batzuk ohe-sofa indibidualarekin eta beste batzuk ezkontza-oheko sofarekin. </br>

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Iruñetik Garesera Etapa 4

Iruñetik Garesera

km 24,0
Denbora 05H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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