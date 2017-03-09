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Jakue aterpetxea
Irunbidea kalea, 34
Gares (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Partikularra
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak: IREKIA Prezioak literan:</br> Martxoa, apirila, uztaila, abuztua eta urria:</br> 30 oheko gela, 11 euro. 3 oheko gelan, 4 oheko gelan eta 6 oheko gelan, 12 euro.</br> Maiatza, ekaina eta iraila:</br> 30 oheko gelan, 12 euro. 3 oheko gelan, 4 oheko gelan eta 6 oheko gelan, 13 euro.Bainugela </br> duten logela bikoitzek 40 euro balio dute. Ezkontza-ohe bat dute, batzuk ohe-sofa indibidualarekin eta beste batzuk ezkontza-oheko sofarekin. </br>
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