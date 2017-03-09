Albergue Jakue

Propiedad del albergue: Particular

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: ABIERTO Precios en litera:</br> Marzo, Abril, Julio, Agosto y Octubre:</br> Sala de 30 camas cuesta 11 euros. En sala de 3 camas, sala de 4 camas y sala de 6 camas cuesta 12 euros.</br> Mayo, Junio y Septiembre:</br> En sala de 30 camas cuesta 12 euros. En sala de 3 camas, sala de 4 camas y sala 6 de camas cuesta 13 euros.</br> Las habitaciones dobles con baño cuestan 40 euros. Constan de una cama de matrimonio, algunas con sofá cama individual y otras con sofá cama de matrimonio.</br>