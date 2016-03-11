Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Francés Etapa de Torres do Río a Logroño

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue Izar

Dispoñible sen conexión
573
0
Albergue izar def

C/ O Cristo, 6
Viana

660 071 349, 948 09 00 02

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Sonia Sáenz

Observacións: As liteiras e camas son de dous metros de longo.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Torres do Río a Logroño Etapa 7

Etapa de Torres do Río a Logroño

km 20,0
Tempo 04H 40’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

Así ven os peregrinos o Albergue Izar

Ver todo

Envía túas fotografías!