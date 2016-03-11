Camiño Francés Etapa de Torres do Río a Logroño
C/ O Cristo, 6
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Albergue Izar
Dispoñible sen conexión
5730
C/ O Cristo, 6
Viana
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Sonia Sáenz
Observacións: As liteiras e camas son de dous metros de longo.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 7
Etapa de Torres do Río a Logroño
km 20,0
Tempo 04H 40’
Dificultade media
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