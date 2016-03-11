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Camino Francés Etapa de Torres del Río a Logroño

Albergue Izar

Disponible sin conexión
607
40
Albergue izar def

C/ El Cristo, 6
Viana

660 071 349, 948 09 00 02

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Sonia Sáenz

Observaciones: Las literas y camas son de dos metros de largo.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Torres del Río a Logroño Etapa 7

Etapa de Torres del Río a Logroño

km 20,0
Tiempo 04H 40’
Dificultad Media
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