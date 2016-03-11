Bide Frantsesa Torres del Ríotik Logroñorako etapa
Kristoren kalea, 6
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Izar aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
5720
Kristoren kalea, 6
Viana
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Sonia Sáenz
Oharrak: Bi metro luze dira.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 7
Torres del Ríotik Logroñorako etapa
km 20,0
Denbora 04H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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