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Bide Frantsesa Torres del Ríotik Logroñorako etapa

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Izar aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
572
0
Albergue izar def

Kristoren kalea, 6
Viana

660071 349, 948 09 00 02

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Sonia Sáenz

Oharrak: Bi metro luze dira.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Torres del Ríotik Logroñorako etapa Etapa 7

Torres del Ríotik Logroñorako etapa

km 20,0
Denbora 04H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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