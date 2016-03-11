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Camí Francès Etapa de Torres del Riu a Logronyo

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Alberg Hissar

Disponible sense connexió
573
0
Albergue izar def

C/ El Crist, 6
Viana

660 071 349, 948 09 00 02

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Sonia Sáenz

Observacions: Les lliteres i llits són de dos metres de llarg.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Torres del Riu a Logronyo Etapa 7

Etapa de Torres del Riu a Logronyo

km 20,0
Temps 04H 40’
Dificultat mitjana
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