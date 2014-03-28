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Camiño do Norte Etapa de Deba a Markina-Xemein

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Albergue Intxauspe

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Albergue intxauspe

Barrio Atxondo, 10
Markina-Xemein

652 770 889, 658 758 617

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Idoia e Joaquín

Observacións: Os propietarios van recoller aos peregrinos ao campo de fútbol de Markina, que se atopa ao bordo do Camiño, tras a torre de Barrueta. Dan ceas a 9 euros.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Deba a Markina-Xemein Etapa 4

Etapa de Deba a Markina-Xemein

km 24,3
Tempo 06H 15’
Dificultade alta
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