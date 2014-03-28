Camiño do Norte Etapa de Deba a Markina-Xemein
Barrio Atxondo, 10
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Intxauspe
Dispoñible sen conexión
1810
Barrio Atxondo, 10
Markina-Xemein
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Idoia e Joaquín
Observacións: Os propietarios van recoller aos peregrinos ao campo de fútbol de Markina, que se atopa ao bordo do Camiño, tras a torre de Barrueta. Dan ceas a 9 euros.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 4
Etapa de Deba a Markina-Xemein
km 24,3
Tempo 06H 15’
Dificultade alta
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo