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Camí del Nord Etapa de Deba a Markina-Xemein

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Alberg Intxauspe

Disponible sense connexió
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Albergue intxauspe

Barri Atxondo, 10
Markina-Xemein

652 770 889, 658 758 617

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Idoia i Joaquín

Observacions: Els propietaris van a recollir als pelegrins al camp de futbol de Markina, que es troba a la vora del Camí, després de la torre de Barrueta. Donen sopars a 9 euros.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Deba a Markina-Xemein Etapa 4

Etapa de Deba a Markina-Xemein

km 24,3
Temps 06H 15’
Dificultat alta
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