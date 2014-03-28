Camí del Nord Etapa de Deba a Markina-Xemein
Barri Atxondo, 10
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg Intxauspe
Disponible sense connexió
1840
Barri Atxondo, 10
Markina-Xemein
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Idoia i Joaquín
Observacions: Els propietaris van a recollir als pelegrins al camp de futbol de Markina, que es troba a la vora del Camí, després de la torre de Barrueta. Donen sopars a 9 euros.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 4
Etapa de Deba a Markina-Xemein
km 24,3
Temps 06H 15’
Dificultat alta
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots