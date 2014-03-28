Albergue Intxauspe

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Idoia y Joaquín

Observaciones: Los propietarios van a recoger a los peregrinos al campo de fútbol de Markina, que se encuentra al borde del Camino, tras la torre de Barrueta. Dan cenas a 9 euros.