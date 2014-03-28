Camino del Norte Etapa de Deba a Markina-Xemein
Barrio Atxondo, 10
Albergue Intxauspe
Disponible sin conexión
26158
Barrio Atxondo, 10
Markina-Xemein
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Idoia y Joaquín
Observaciones: Los propietarios van a recoger a los peregrinos al campo de fútbol de Markina, que se encuentra al borde del Camino, tras la torre de Barrueta. Dan cenas a 9 euros.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 4
Etapa de Deba a Markina-Xemein
km 24,3
Tiempo 06H 15’
Dificultad Alta
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