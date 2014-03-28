Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino del Norte Etapa de Deba a Markina-Xemein

Albergue Intxauspe

Disponible sin conexión
261
58
Albergue intxauspe

Barrio Atxondo, 10
Markina-Xemein

652 770 889, 658 758 617

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Idoia y Joaquín

Observaciones: Los propietarios van a recoger a los peregrinos al campo de fútbol de Markina, que se encuentra al borde del Camino, tras la torre de Barrueta. Dan cenas a 9 euros.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Deba a Markina-Xemein Etapa 4

Etapa de Deba a Markina-Xemein

km 24,3
Tiempo 06H 15’
Dificultad Alta
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

Así ven los peregrinos el Albergue Intxauspe

Ver todos

¡Envía tus fotografías!