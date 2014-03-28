Iparraldeko Bidea Debatik Markina-Xemeinerako etapa
Atxondo auzoa, 10
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Intxauspe aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1810
Atxondo auzoa, 10
Markina-xemein
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Idoia eta Joaquín
Oharrak: Jabeek Markinako futbol zelaian jasoko dituzte erromesak, Barruetako dorrearen atzean dagoen bidearen ertzean. Afariak 9 eurotan.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 4
Debatik Markina-Xemeinerako etapa
km 24,3
Denbora 06H 15’
Zailtasuna HANDIA
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