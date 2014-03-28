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Iparraldeko Bidea Debatik Markina-Xemeinerako etapa

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Intxauspe aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
181
0
Albergue intxauspe

Atxondo auzoa, 10
Markina-xemein

652 770 889, 658 758 617

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Idoia eta Joaquín

Oharrak: Jabeek Markinako futbol zelaian jasoko dituzte erromesak, Barruetako dorrearen atzean dagoen bidearen ertzean. Afariak 9 eurotan.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Debatik Markina-Xemeinerako etapa Etapa 4

Debatik Markina-Xemeinerako etapa

km 24,3
Denbora 06H 15’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Intxauspe aterpetxea

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