Camiño Francés Etapa de Torres do Río a Logroño
C/ Portais, 12
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Albergue Hostel Entresueños
Dispoñible sen conexión
16400
C/ Portais, 12
Logroño
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Tita
Observacións: Situado xunto á catedral. Acceso 24 horas. Uso gratuíto da cociña. Contan con atención de masaxista.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 7
Etapa de Torres do Río a Logroño
km 20,0
Tempo 04H 40’
Dificultade media
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