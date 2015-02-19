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Camiño Francés Etapa de Torres do Río a Logroño

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Albergue Hostel Entresueños

Dispoñible sen conexión
1640
0
Hostel logrono

C/ Portais, 12
Logroño

941 271 334

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Tita

Observacións: Situado xunto á catedral. Acceso 24 horas. Uso gratuíto da cociña. Contan con atención de masaxista.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Torres do Río a Logroño Etapa 7

Etapa de Torres do Río a Logroño

km 20,0
Tempo 04H 40’
Dificultade media
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