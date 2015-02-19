Bide Frantsesa Torres del Ríotik Logroñorako etapa
Atariak kalea, 12
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Hostel Entresueños aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
16400
Atariak kalea, 12
Logroño
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Tita
Oharrak: Katedralaren ondoan dago. 24 orduko sarbidea. Sukaldearen doako erabilera. Masajistaren laguntza dute.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 7
Torres del Ríotik Logroñorako etapa
km 20,0
Denbora 04H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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