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Bide Frantsesa Torres del Ríotik Logroñorako etapa

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Hostel Entresueños aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
1640
0
Hostel logrono

Atariak kalea, 12
Logroño

941 271 334

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Tita

Oharrak: Katedralaren ondoan dago. 24 orduko sarbidea. Sukaldearen doako erabilera. Masajistaren laguntza dute.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Torres del Ríotik Logroñorako etapa Etapa 7

Torres del Ríotik Logroñorako etapa

km 20,0
Denbora 04H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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