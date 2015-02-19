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Camí Francès Etapa de Torres del Riu a Logronyo

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Alberg Hostel Entresueños

Disponible sense connexió
1647
0
Hostel logrono

C/ Portals, 12
Logronyo

941 271 334

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Tita

Observacions: Situat al costat de la catedral. Accés 24 hores. Ús gratuït de la cuina. Compten amb atenció de massatgista.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Torres del Riu a Logronyo Etapa 7

Etapa de Torres del Riu a Logronyo

km 20,0
Temps 04H 40’
Dificultat mitjana
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