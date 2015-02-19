Camí Francès Etapa de Torres del Riu a Logronyo
C/ Portals, 12
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Alberg Hostel Entresueños
Disponible sense connexió
16470
C/ Portals, 12
Logronyo
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Tita
Observacions: Situat al costat de la catedral. Accés 24 hores. Ús gratuït de la cuina. Compten amb atenció de massatgista.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 7
Etapa de Torres del Riu a Logronyo
km 20,0
Temps 04H 40’
Dificultat mitjana
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