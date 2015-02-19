Camino Francés Etapa de Torres del Río a Logroño
C/ Portales, 12
Albergue Hostel Entresueños
Disponible sin conexión
166747
C/ Portales, 12
Logroño
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Tita
Observaciones: Situado junto a la catedral. Acceso 24 horas. Uso gratuito de la cocina. Cuentan con atención de masajista.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 7
Etapa de Torres del Río a Logroño
km 20,0
Tiempo 04H 40’
Dificultad Media
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