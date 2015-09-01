Camiño Francés Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado
Paseo da igrexa 8 (detrás da igrexa)
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Albergue Hospital de peregrinos de San Juan Bautista
Dispoñible sen conexión
80
Paseo da igrexa 8 (detrás da igrexa)
Grañón (A Rioxa)
Propiedade do albergue: Parroquia de San Juan Bautista
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Parroquia de San Juan Bautista
Persoa encargada de atender o albergue: hospitaleros voluntarios
Observacións: Reapertura decembro 2021 Almorzo e cea comunitaria
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 10
Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado
km 22,7
Tempo 05H 00’
Dificultade baixa
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