Camí Francès Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado
Passeig de l'església 8 (darrere de l'església)
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Albergui Hospital de pelegrins de Sant Joan Baptista
Disponible sense connexió
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Passeig de l'església 8 (darrere de l'església)
Grañón (La Rioja)
Propietat de l'alberg: Parròquia de Sant Joan Baptista
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Parròquia de Sant Joan Baptista
Persona encarregada d’atendre l'alberg: hospitaleros voluntaris
Observacions: Reobertura desembre 2021 Desdejuni i sopar comunitari
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 10
Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado
km 22,7
Temps 05H 00’
Dificultat baixa
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