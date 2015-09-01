Camino Francés Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado
Paseo de la iglesia 8 (detrás de la iglesia)
Albergue Hospital de peregrinos de San Juan Bautista
Disponible sin conexión
20154
Paseo de la iglesia 8 (detrás de la iglesia)
Grañón (La Rioja)
Propiedad del albergue: Parroquia de San Juan Bautista
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Parroquia de San Juan Bautista
Persona encargada de atender el albergue: hospitaleros voluntarios
Observaciones: Reapertura diciembre 2021 Desayuno y cena comunitaria
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 10
Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado
km 22,7
Tiempo 05H 00’
Dificultad Baja
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