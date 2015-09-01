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Camino Francés Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado

Albergue Hospital de peregrinos de San Juan Bautista

Disponible sin conexión
20
154

Paseo de la iglesia 8 (detrás de la iglesia)
Grañón (La Rioja)

633915800

[email protected]

Propiedad del albergue: Parroquia de San Juan Bautista

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Parroquia de San Juan Bautista

Persona encargada de atender el albergue: hospitaleros voluntarios

Observaciones: Reapertura diciembre 2021 Desayuno y cena comunitaria

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado Etapa 10

Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado

km 22,7
Tiempo 05H 00’
Dificultad Baja
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