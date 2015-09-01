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Bide Frantsesa Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado

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San Juan Bataiatzailearen erromesen ospitaleko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Elizako pasealekua 8 (elizaren atzean)
Grañon (Errioxa)

633915800

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: San Joan Bataiatzailearen parrokia

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: San Joan Bataiatzailearen parrokia

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: ospitale boluntarioak

Oharrak: 2021eko abendua berriz irekitzea Gosaria eta afari komunitarioa

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado Etapa 10

Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado

km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna TXIKIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek San Juan Bataiatzailearen erromesen ospitaleko aterpetxea

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