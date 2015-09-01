Bide Frantsesa Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado
Elizako pasealekua 8 (elizaren atzean)
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San Juan Bataiatzailearen erromesen ospitaleko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
80
Elizako pasealekua 8 (elizaren atzean)
Grañon (Errioxa)
Aterpetxearen jabegoa: San Joan Bataiatzailearen parrokia
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: San Joan Bataiatzailearen parrokia
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: ospitale boluntarioak
Oharrak: 2021eko abendua berriz irekitzea Gosaria eta afari komunitarioa
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 10
Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado
km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna TXIKIA
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