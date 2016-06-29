Camiño Francés Etapa de Astorga a Foncebadón
C/ Real, 11
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Albergue Hospedaría San Blas
Dispoñible sen conexión
10580
C/ Real, 11
Santa Catalina de Somoza (León)
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada
Persoa encargada de atender o albergue: Rubén Merino
Observacións: No bar dan almorzos, comidas e ceas. Máquina con produtos de parafarmacia, como crema solar, betadine, vendas, tiritas, etc.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 21
Etapa de Astorga a Foncebadón
km 25,9
Tempo
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