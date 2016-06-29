Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Francés Etapa de Astorga a Foncebadón

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue Hospedaría San Blas

Dispoñible sen conexión
1058
0
03 albergue hospederia san blas

C/ Real, 11
Santa Catalina de Somoza (León)

987 69 14 11, 637 46 48 33

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada

Persoa encargada de atender o albergue: Rubén Merino

Observacións: No bar dan almorzos, comidas e ceas. Máquina con produtos de parafarmacia, como crema solar, betadine, vendas, tiritas, etc.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa de Astorga a Foncebadón

km 25,9
Tempo
Dificultade stages.dificultad.null
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías