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Bide Frantsesa Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa

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San Blas Ostatua Ostatua

Konexiorik gabe erabilgarri
1059
0
03 albergue hospederia san blas

Reala kalea, 11
Somatako Santa Katalina (Leon)

987 69 14 11, 637 46 48 33

[email protected]

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Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Rubén Merino

Oharrak: Tabernan gosariak, bazkariak eta afariak ematen dituzte. Parafarmazia produktuak dituen makina, adibidez, eguzki-krema, betadinea, bendak, tiritak, etab.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa Etapa 21

Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa

km 25,9
Denbora
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