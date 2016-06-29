Bide Frantsesa Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa
Reala kalea, 11
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San Blas Ostatua Ostatua
Konexiorik gabe erabilgarri
10590
Reala kalea, 11
Somatako Santa Katalina (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Rubén Merino
Oharrak: Tabernan gosariak, bazkariak eta afariak ematen dituzte. Parafarmazia produktuak dituen makina, adibidez, eguzki-krema, betadinea, bendak, tiritak, etab.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 21
Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa
km 25,9
Denbora
Zailtasuna stages.dificultad.null
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