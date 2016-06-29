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Camí Francès Etapa d'Astorga a Foncebadón

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Alberg Hospedería Sant Blas

Disponible sense connexió
1060
0
03 albergue hospederia san blas

C/ Real, 11
Santa Catalina de Somoza (León)

987 69 14 11, 637 46 48 33

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Rubén Merino

Observacions: En el bar donen desdejunis, menjars i sopars. Màquina amb productes de parafarmàcia, com a crema solar, betadine, benes, tiretes, etc.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa d'Astorga a Foncebadón

km 25,9
Temps
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