Camí Francès Etapa d'Astorga a Foncebadón
C/ Real, 11
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Alberg Hospedería Sant Blas
Disponible sense connexió
10600
C/ Real, 11
Santa Catalina de Somoza (León)
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Rubén Merino
Observacions: En el bar donen desdejunis, menjars i sopars. Màquina amb productes de parafarmàcia, com a crema solar, betadine, benes, tiretes, etc.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 21
Etapa d'Astorga a Foncebadón
km 25,9
Temps
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