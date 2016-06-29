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Camino Francés Etapa de Astorga a Foncebadón

Albergue Hospedería San Blas

Disponible sin conexión
1088
98
03 albergue hospederia san blas

C/ Real, 11
Santa Catalina de Somoza (León)

987 69 14 11, 637 46 48 33

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: Rubén Merino

Observaciones: En el bar dan desayunos, comidas y cenas. Máquina con productos de parafarmacia, como crema solar, betadine, vendas, tiritas, etc.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa de Astorga a Foncebadón

km 25,9
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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