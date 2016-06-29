Camino Francés Etapa de Astorga a Foncebadón
C/ Real, 11
Albergue Hospedería San Blas
Disponible sin conexión
108898
C/ Real, 11
Santa Catalina de Somoza (León)
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada
Persona encargada de atender el albergue: Rubén Merino
Observaciones: En el bar dan desayunos, comidas y cenas. Máquina con productos de parafarmacia, como crema solar, betadine, vendas, tiritas, etc.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 21
Etapa de Astorga a Foncebadón
km 25,9
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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