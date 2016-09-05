Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa
Olveiroa (Dumbría)
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Albergue Hórreo Casa Loncho
Dispoñible sen conexión
13870
Olveiroa (Dumbría)
Olveiroa (Dumbría)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Antonio
Observacións: O albergue ten un bar con venda de pan. As camas están vestidas así que é posible durmir sen saco. Ademais das habitacións colectivas dispoñen tamén de habitacións dobres a un prezo de 50 euros.
Epílogo a Fisterra e Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 2
Etapa de Negreira a Olveiroa
km 33,4
Tempo 08H 30’
Dificultade alta
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