Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa
Olveiroa (Dumbría)
Albergue Hórreo Casa Loncho
Disponible sin conexión
1414125
Olveiroa (Dumbría)
Olveiroa (Dumbría)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Antonio
Observaciones: El albergue tiene un bar con venta de pan. Las camas están vestidas así que es posible dormir sin saco. Además de las habitaciones colectivas disponen también de habitaciones dobles a un precio de 50 euros.
Epílogo a Fisterra y Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 2
Etapa de Negreira a Olveiroa
km 33,4
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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