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Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa

Albergue Hórreo Casa Loncho

Disponible sin conexión
1414
125
Albergue horreo

Olveiroa (Dumbría)
Olveiroa (Dumbría)

981 74 16 73, 617 026 005

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Antonio

Observaciones: El albergue tiene un bar con venta de pan. Las camas están vestidas así que es posible dormir sin saco. Además de las habitaciones colectivas disponen también de habitaciones dobles a un precio de 50 euros.

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Negreira a Olveiroa Etapa 2

Etapa de Negreira a Olveiroa

km 33,4
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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