Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa
Olveiroa (Dumbría)
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Alberg Hórreo Casa Loncho
Disponible sense connexió
13880
Olveiroa (Dumbría)
Olveiroa (Dumbría)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Antonio
Observacions: L'alberg té un bar amb venda de pa. Els llits estan vestits així que és possible dormir sense sac. A més de les habitacions col·lectives disposen també d'habitacions dobles a un preu de 50 euros.
Epíleg a Fisterra i Muxía
Etapes 5
km 151,1
Etapa 2
Etapa de Negreira a Olveiroa
km 33,4
Temps 08H 30’
Dificultat alta
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