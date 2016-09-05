Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Negreira a Olveiroa etapa
Olbeiroa (Dumbria)
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Casa Loncho garaia aterpea
Konexiorik gabe erabilgarri
13870
Olbeiroa (Dumbria)
Olbeiroa (Dumbria)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Antonio
Oharrak: Aterpetxeak ogi salmenta duen taberna bat dauka. Oheak jantzita daudenez, zakurik gabe lo egin daiteke. Gela kolektiboez gain, logela bikoitzak ere badituzte, 50 euroren truke.
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Etapak 5
km 151,1
Etapa 2
Negreira a Olveiroa etapa
km 33,4
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
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