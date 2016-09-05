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Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Negreira a Olveiroa etapa

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Casa Loncho garaia aterpea

Konexiorik gabe erabilgarri
1387
0
Albergue horreo

Olbeiroa (Dumbria)
Olbeiroa (Dumbria)

981 74 16 73 617 026 005

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Antonio

Oharrak: Aterpetxeak ogi salmenta duen taberna bat dauka. Oheak jantzita daudenez, zakurik gabe lo egin daiteke. Gela kolektiboez gain, logela bikoitzak ere badituzte, 50 euroren truke.

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 5
km 151,1
Negreira a Olveiroa etapa Etapa 2

Negreira a Olveiroa etapa

km 33,4
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Casa Loncho garaia aterpea

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