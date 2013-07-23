Camiño Francés Etapa de Roncesvalles a Zubiri
Rúa Saroiberri
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Albergue Haizea
Dispoñible sen conexión
90
Rúa Saroiberri
Aurizberri / Espinal (Navarra)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Gorka Valencia
Observacións: Hostal Rural con albergue para 30 prazas na primeira planta.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 2
Etapa de Roncesvalles a Zubiri
km 21,5
Tempo 05H 15’
Dificultade media
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