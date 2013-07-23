Bide Frantsesa Orreagatik Zubirirako etapa
Saroiberri kalea
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Haizea Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
90
Saroiberri kalea
Aurizberri / Espinal (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Gorka Valencia
Oharrak: Landa-ostatua, 30 plazako aterpearekin lehenengo solairuan.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 2
Orreagatik Zubirirako etapa
km 21,5
Denbora 05H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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