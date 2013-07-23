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Camí Francès Etapa de Roncesvalles a Zubiri

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Alberg Haizea

Disponible sense connexió
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Albergue haizea

Calli Saroiberri
Aurizberri / Espinal (Navarra)

948 76 03 79

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Gorka València

Observacions: Hostal Rural amb alberg per 30 places en la primera planta.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Roncesvalles a Zubiri Etapa 2

Etapa de Roncesvalles a Zubiri

km 21,5
Temps 05H 15’
Dificultat mitjana
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