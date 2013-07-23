Camí Francès Etapa de Roncesvalles a Zubiri
Calli Saroiberri
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg Haizea
Disponible sense connexió
90
Calli Saroiberri
Aurizberri / Espinal (Navarra)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Gorka València
Observacions: Hostal Rural amb alberg per 30 places en la primera planta.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 2
Etapa de Roncesvalles a Zubiri
km 21,5
Temps 05H 15’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots