Camino Francés Etapa de Roncesvalles a Zubiri
Calle Saroiberri
Albergue Haizea
Disponible sin conexión
2811
Calle Saroiberri
Aurizberri / Espinal (Navarra)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Gorka Valencia
Observaciones: Hostal Rural con albergue para 30 plazas en la primera planta.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 2
Etapa de Roncesvalles a Zubiri
km 21,5
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
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