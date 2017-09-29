Camiño Francés Etapa de Foncebadón a Ponferrada
Avenida do Castelo, 112
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Albergue Guiana
Dispoñible sen conexión
1040
Avenida do Castelo, 112
Ponferrada
Propiedade do albergue: Guiana Hostel, S.L
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Guiana Hostel, S.L
Persoa encargada de atender o albergue: Ana
Observacións: Tienen zona de sauna, garaxe con taller e lavado para bicicletas.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 22
Etapa de Foncebadón a Ponferrada
km 27,3
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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