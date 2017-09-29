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Bide Frantsesa Foncebadonetik Ponferradarako etapa

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Guiana aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
104
0
Albergue guiana

Gazteluko etorbidea, 112
Ponferrada

987 40 93 27

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Guiana Hostel SL

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Guiana Hostel SL

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ane

Oharrak: Saunarako gunea, garajeko tailerra eta bizikletentzako garbiketa dute.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Foncebadonetik Ponferradarako etapa Etapa 22

Foncebadonetik Ponferradarako etapa

km 27,3
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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