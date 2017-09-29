Bide Frantsesa Foncebadonetik Ponferradarako etapa
Gazteluko etorbidea, 112
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Guiana aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1040
Gazteluko etorbidea, 112
Ponferrada
Aterpetxearen jabegoa: Guiana Hostel SL
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Guiana Hostel SL
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ane
Oharrak: Saunarako gunea, garajeko tailerra eta bizikletentzako garbiketa dute.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 22
Foncebadonetik Ponferradarako etapa
km 27,3
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak