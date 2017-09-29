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Camino Francés Etapa de Foncebadón a Ponferrada

Albergue Guiana

Disponible sin conexión
107
47
Albergue guiana

Avenida del Castillo, 112
Ponferrada

987 40 93 27

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Guiana Hostel, S.L

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Guiana Hostel, S.L

Persona encargada de atender el albergue: Ana

Observaciones: Tienen zona de sauna, garaje con taller y lavado para bicicletas.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Foncebadón a Ponferrada Etapa 22

Etapa de Foncebadón a Ponferrada

km 27,3
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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