Camí Francès Etapa de Foncebadón a Ponferrada
Avinguda del Castell, 112
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Alberg Guiana
Disponible sense connexió
1040
Avinguda del Castell, 112
Ponferrada
Propietat de l'alberg: Guiana Hostel, S.L
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Guiana Hostel, S.L
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ana
Observacions: Tienen zona de sauna, garatge amb taller i rentada per a bicicletes.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 22
Etapa de Foncebadón a Ponferrada
km 27,3
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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