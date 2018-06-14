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Camiño Francés Etapa de Triacastela a Sarria

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Albergue Granxa de Barreiros

Dispoñible sen conexión
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Albergue Granxa de Barreiros

Estrada Sarria-Portomarín (LU-633), km 4
Ortoá - Sarria

982 53 36 56, 698 129 000

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privada. Granxa de Barreiros, S.L

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Granxa de Barreiros, S.L

Persoa encargada de atender o albergue: Laura Recio

Observacións: Atópase a 4,5 km de Sarria, a 3 km de Barbadelo e a 1,7 km de Mercado dá Serra. Recollida gratuíta en Sarria e Barbadelo. Comidas caseiras, elaboradas en ocasións con produtos da súa granxa ecolóxica. O prezo do menú do mediodía son 12 euros, e a cea (dous pratos) son 10 euros

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Triacastela a Sarria Etapa 26

Etapa de Triacastela a Sarria

km 18,3
Tempo 04H 15’
Dificultade media
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