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Albergue Granxa de Barreiros
Estrada Sarria-Portomarín (LU-633), km 4
Ortoá - Sarria
Propiedade do albergue: Privada. Granxa de Barreiros, S.L
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Granxa de Barreiros, S.L
Persoa encargada de atender o albergue: Laura Recio
Observacións: Atópase a 4,5 km de Sarria, a 3 km de Barbadelo e a 1,7 km de Mercado dá Serra. Recollida gratuíta en Sarria e Barbadelo. Comidas caseiras, elaboradas en ocasións con produtos da súa granxa ecolóxica. O prezo do menú do mediodía son 12 euros, e a cea (dous pratos) son 10 euros
Camiño Francés
Etapa de Triacastela a Sarria
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