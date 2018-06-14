Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Francés Etapa de Triacastela a Sarria

Albergue Granxa de Barreiros

Disponible sin conexión
17
6
Albergue Granxa de Barreiros

Carretera Sarria-Portomarín (LU-633), km 4
Ortoá - Sarria

982 53 36 56, 698 129 000

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada. Granxa de Barreiros, S.L

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Granxa de Barreiros, S.L

Persona encargada de atender el albergue: Laura Recio

Observaciones: Se encuentra a 4,5 km de Sarria, a 3 km de Barbadelo y a 1,7 km de Mercado da Serra. Recogida gratuita en Sarria y Barbadelo. Comidas caseras, elaboradas en ocasiones con productos de su granja ecológica. El precio del menú del mediodía son 12 euros, y la cena (dos platos) son 10 euros

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Triacastela a Sarria Etapa 26

Etapa de Triacastela a Sarria

km 18,3
Tiempo 04H 15’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.

¡Envía tus fotografías! Ver todas las fotografías