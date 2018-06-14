Albergue Granxa de Barreiros
Carretera Sarria-Portomarín (LU-633), km 4
Ortoá - Sarria
Propiedad del albergue: Privada. Granxa de Barreiros, S.L
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Granxa de Barreiros, S.L
Persona encargada de atender el albergue: Laura Recio
Observaciones: Se encuentra a 4,5 km de Sarria, a 3 km de Barbadelo y a 1,7 km de Mercado da Serra. Recogida gratuita en Sarria y Barbadelo. Comidas caseras, elaboradas en ocasiones con productos de su granja ecológica. El precio del menú del mediodía son 12 euros, y la cena (dos platos) son 10 euros
Camino Francés
Etapa de Triacastela a Sarria
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