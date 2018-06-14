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Camí Francès Etapa de Triacastela a Sarria

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Alberg Granxa de Barreiros

Disponible sense connexió
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Alberg Granxa de Barreiros

Carretera Sarria-Portomarín (DL.-633), km 4
Ortoá - Sarria

982 53 36 56, 698 129 000

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privada. Granxa de Barreiros, S.L

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Granxa de Barreiros, S.L

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Laura Recio

Observacions: Es troba a 4,5 km de Sarria, a 3 km de Barbadelo i a 1,7 km de Mercat dona Serra. Recollida gratuïta en Sarria i Barbadelo. Menjars casolans, elaborades en ocasions amb productes de la seva granja ecològica. El preu del menú del migdia són 12 euros, i el sopar (dos plats) són 10 euros

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Triacastela a Sarria Etapa 26

Etapa de Triacastela a Sarria

km 18,3
Temps 04H 15’
Dificultat mitjana
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