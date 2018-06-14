Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg Granxa de Barreiros
Carretera Sarria-Portomarín (DL.-633), km 4
Ortoá - Sarria
Propietat de l'alberg: Privada. Granxa de Barreiros, S.L
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Granxa de Barreiros, S.L
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Laura Recio
Observacions: Es troba a 4,5 km de Sarria, a 3 km de Barbadelo i a 1,7 km de Mercat dona Serra. Recollida gratuïta en Sarria i Barbadelo. Menjars casolans, elaborades en ocasions amb productes de la seva granja ecològica. El preu del menú del migdia són 12 euros, i el sopar (dos plats) són 10 euros
Camí Francès
Etapa de Triacastela a Sarria
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots