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Granxa de Barreiroko aterpetxea
Sarria-Hartzeagatiko errepidea (LU-633), 4 km
Ortoa-Sarria
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua. Grantxa de Barreiros, S.L.
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Grantxa de Barreiros, S.L.
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Laura Recio
Oharrak: Sarriatik 4,5 km-ra dago, Barbaelotik 3 km-ra eta Merkatutik 1,7 km-ra. Sarrera doan Sarrian eta Barbaelon. Etxean egindako jakiak, batzuetan bertako granja ekologikoko produktuekin eginak. Eguerdiko menuaren prezioa 12 euro da, eta afaria (bi plater) 10 euro dira.
Bide frantsesa
Triacastela eta Sarria arteko etapa
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