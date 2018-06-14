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Bide Frantsesa Triacastela eta Sarria arteko etapa

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Granxa de Barreiroko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Granxa de Barreiroko aterpetxea

Sarria-Hartzeagatiko errepidea (LU-633), 4 km
Ortoa-Sarria

982 53 36 56, 698129 000

grandes grandes centros@granxadeiros

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua. Grantxa de Barreiros, S.L.

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Grantxa de Barreiros, S.L.

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Laura Recio

Oharrak: Sarriatik 4,5 km-ra dago, Barbaelotik 3 km-ra eta Merkatutik 1,7 km-ra. Sarrera doan Sarrian eta Barbaelon. Etxean egindako jakiak, batzuetan bertako granja ekologikoko produktuekin eginak. Eguerdiko menuaren prezioa 12 euro da, eta afaria (bi plater) 10 euro dira.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Triacastela eta Sarria arteko etapa Etapa 26

Triacastela eta Sarria arteko etapa

km 18,0
Denbora 04H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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