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Camiño do Norte Etapa de Lourenzá a Abadín

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Albergue Goas

Dispoñible sen conexión
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008 2018 GOAS

Avda. Galicia, 23
Abadin

982508005

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: Cesar Goas

Observacións: Almorzo: 6,00€/paxCea: 12,00€/pax

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Lourenzá a Abadín Etapa 28

Etapa de Lourenzá a Abadín

km 24,8
Tempo 06H 25’
Dificultade media
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