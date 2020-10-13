Camiño do Norte Etapa de Lourenzá a Abadín
Avda. Galicia, 23
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Goas
Dispoñible sen conexión
20
Avda. Galicia, 23
Abadin
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Cesar Goas
Observacións: Almorzo: 6,00€/paxCea: 12,00€/pax
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 28
Etapa de Lourenzá a Abadín
km 24,8
Tempo 06H 25’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo