Camino del Norte Etapa de Lourenzá a Abadín
Avda. Galicia, 23
Albergue Goas
Disponible sin conexión
181
Avda. Galicia, 23
Abadin
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Cesar Goas
Observaciones: Desayuno: 6,00€/pax Cena: 12,00€/pax
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 28
Etapa de Lourenzá a Abadín
km 24,8
Tiempo 06H 25’
Dificultad Media
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