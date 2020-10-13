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Camí del Nord Etapa de Lourenzá a Abadín

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Alberg Goas

Disponible sense connexió
2
0
008 2018 GOAS

Av. Galícia, 23
Abadin

982508005

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Cessar Goas

Observacions: Desdejuni: 6,00€/paxSopar: 12,00€/pax

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Lourenzá a Abadín Etapa 28

Etapa de Lourenzá a Abadín

km 24,8
Temps 06H 25’
Dificultat mitjana
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