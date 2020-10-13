Iparraldeko Bidea Lourenzatik Abadinera bitarteko etapa
Etorb. Galizia, 23
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Goas aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
20
Etorb. Galizia, 23
Abadin
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Cesar Goas
Oharrak: Gosaria: 6,00 €/pax Afaria: 12,00 €/lagun
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 28
Lourenzatik Abadinera bitarteko etapa
km 24,8
Denbora 06H 25’
Zailtasuna ERTAINA
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