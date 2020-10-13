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Iparraldeko Bidea Lourenzatik Abadinera bitarteko etapa

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Goas aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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008 2018 GOAS

Etorb. Galizia, 23
Abadin

982508005

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Cesar Goas

Oharrak: Gosaria: 6,00 €/pax Afaria: 12,00 €/lagun

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Lourenzatik Abadinera bitarteko etapa Etapa 28

Lourenzatik Abadinera bitarteko etapa

km 24,8
Denbora 06H 25’
Zailtasuna ERTAINA
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